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Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonunda 6 Tutuklama

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Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, narkotik suçlara yönelik düzenlediği operasyonda 6 kişiyi tutukladı. Operasyonda birçok uyuşturucu madde ele geçirildi ve 31 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 6 kişi tutuklandı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Tekirdağ'da uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi. Özel harekat polisi ve drone destekli operasyonda, 906 adet sentetik ecza hap, 53.53 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 2.72 gram esrar, 2.50 gram kokain ve 0.83 gram eroin ele geçirildi. Ayrıca, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 25 bin 535 TL'ye el konuldu.

Operasyonda gözaltına alınan S.A., Ü.K., A.Y.G., T.K., T.C.K. ve H.K. isimli şüpheliler, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Operasyon kapsamında, uyuşturucu madde kullanmak suçundan 31 kişi hakkında da yasal işlem başlatıldı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımına karşı mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğini belirtti.

Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonunda 6 Tutuklama
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL DAĞ - 3.Sayfa

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