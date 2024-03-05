Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı

Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Çorlu ve Ergene ilçelerinde 1 ikamet ve 1 işyeri adresine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda yapılan aramalarda 578 gram sentetik kannobinoid maddesi, 1 adet hassas terazi, 9 adet 9x19 tabanca fişeği ele geçirildi.

Konu ile ilgili yakalanan 5 şahıs, Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak Suçundan gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinden sonra adliye sevk edildi.

Çıkarıldıkları adli makamlarca Ö.D. adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, B.Ö., M.Ö., İ.Ç ve S.B. tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - TEKİRDAĞ