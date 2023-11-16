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Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonunda 15 Şüpheli Gözaltına Alındı

Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretini önleme çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Çorlu ve Kapaklı ilçelerinde bazı adres ve araçlarda arama yapıldı. Aramalarda 125 gram eroin, 10 gram metamfetamin, 60 gram kenevir tohumu, bir tabanca ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 8 bin 950 lira ele geçirildi. Operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.