Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonunda 10 Tutuklama

Tekirdağ genelinde uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde düzenlenen operasyonlarda 10 kişi tutuklandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 19-26 Mayıs 2025 tarihleri arasında kent genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik geniş çaplı çalışmalar yürütüldü.

Yapılan operasyonlar sonucunda toplam 7 kilo 839 gram uyuşturucu madde, 815 adet uyuşturucu hap, yaklaşık 218 bin TL değerinde döviz ve Türk lirası ile birlikte 2 tabanca ele geçirildi. Söz konusu çalışmalar dahilinde 10 şüpheli şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Emniyet yetkilileri, uyuşturucuya karşı kararlılıkla yürütülen mücadelenin aralıksız süreceğini vurguladı. - TEKİRDAĞ