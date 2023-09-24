Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, bir şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, TOKİ uygulama noktasında durdurdukları bir takside yapılan aramada, 16 bin 800 sentetik ecza ele geçirdi ve şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheli, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında TOKİ uygulama noktasında bir taksiyi durdurdu.
Taksideki yolcu K.G'nin çantasında yapılan aramada, 16 bin 800 sentetik ecza ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen K.G, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA / 3. Sayfa