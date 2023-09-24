Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, bir şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, TOKİ uygulama noktasında durdurdukları bir takside yapılan aramada, 16 bin 800 sentetik ecza ele geçirdi ve şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheli, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.