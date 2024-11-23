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Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: Üç Kişi Gözaltında

Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: Üç Kişi Gözaltında
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Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonlarda, 3 ayrı adreste yapılan aramalar sonucunda uyuşturucu madde bulundurmaktan üç kişi gözaltına alındı. Ele geçirilen maddeler arasında sentetik haplar, esrar ve metamfetamin bulunuyor.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 3 farklı adreste yapılan aramalarda, uyuşturucu madde bulundurdukları belirlenen 3 kişi gözaltına alındı.

Ergene ilçesi Velimeşe Mahallesi'nde 20 Kasım 2024 tarihinde Ö.K. isimli şahsın üst aramasında 28 adet sentetik hap ele geçirildi. Aynı gün Çorlu ilçesi Önerler Mahallesi'nde K.Ş. isimli şahsın yapılan üst aramasında ise 5 gram esrar bulundu. Bir gün sonra, 21 Kasım 2024 tarihinde yine Çorlu Önerler Mahallesi'nde M.E. isimli şahsın üst aramasında 10 gram metamfetamin ele geçirildi.

Yakalanan şahıslar hakkında "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan işlem başlatıldığı bildirildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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