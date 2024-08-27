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Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: Üç Kişi Gözaltına Alındı

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Tekirdağ'ın Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde yapılan yol kontrol ve devriye faaliyetlerinde, uyuşturucu madde bulunduran üç kişi gözaltına alındı. Şahısların üst aramalarında çeşitli miktarlarda esrar ve bonzai ele geçirildi. Olaylarla ilgili soruşturma devam ediyor.

Tekirdağ'ın Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde yapılan yol kontrol ve devriye faaliyetlerinde, uyuşturucu madde bulunduran üç kişi gözaltına alındı. Şahısların üst aramalarında çeşitli miktarlarda esrar ve bonzai ele geçirildi.

İlk olay, Çorlu Türkgücü Mahallesi Beşkavaklar mevkisinde, 25 Ağustos 2024 tarihinde gerçekleştirilen yol kontrol uygulaması sırasında meydana geldi. Durdurulan bir araçta yolcu olarak bulunan I.O. isimli şahsın üst aramasında, 2 gram esrar maddesi bulundu. Şahıs hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapıldı.

Aynı gün, Çerkezköy Veliköy Mahallesi'nde önleyici kolluk devriyesi esnasında, Y.Ç. ve C.Ö. isimli şahısların üst aramaları yapıldı. Y.Ç.'nin üzerinde 3 gram bonzai, C.Ö.'nün üzerinde ise yine 3 gram bonzai ele geçirildi. Her iki şahıs da uyuşturucu madde kullanmak suçundan gözaltına alındı.

Olaylarla ilgili soruşturma devam ediyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Çerkezköy 3-sayfa Çorlu Güvenlik Uyuşturucu Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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