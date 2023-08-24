Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: Kenevir, Esrar ve Metamfetamin Ele Geçirildi

Tekirdağ'ın 2 ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda kenevir, esrar ve metamfetamin ele geçirildi. Çorlu ilçesinde bir evde yapılan operasyonda kenevir bitkisi, esrar ve kenevir tohumu bulundu. Muratlı ilçesinde ise bir araçta yapılan aramada metamfetamin ve uyuşturucu madde kullanma aparatı bulundu.