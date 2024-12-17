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Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Şüpheli Tutuklandı

Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Şüpheli Tutuklandı
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Hayrabolu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir motosikletten 135 uyuşturucu hap ve 582 lira ele geçirilirken, şüpheliler adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.

Hayrabolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ticaretinin engellenmesine yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Yapılan çalışmalar sonucunda, İlyas Mahallesi'nde rutin devriye görevini yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir motosikleti durdurdu. Şüphelilerin üst aramasında, 135 uyuşturucu hap ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 582 lira ele geçirildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan Ü.E. ve P.Ö., sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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