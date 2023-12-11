Üye Girişi
Haberler

Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Şüpheli Gözaltına Alındı

Son Güncelleme:
Abone Ol

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde emniyet güçleri tarafından yapılan operasyonlarda, uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde uyuşturucu ve uyarıcı maddelere karşı sıkı takibini sürdüren emniyet güçleri, aynı gün iki operasyon yaptı.

Olay, Kazımdirik-Turan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bahse konu adres ve E.T. isimli şahsın üzerinde yapılan aramalarda, 80 adet kırmızı-beyaz renkli, sentetik kapsül hap ele geçirildi ve incelenmek üzere muhafaza altına alındı. Şüpheli ise Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

Aynı gün Kazımdirik-Turan Mahallesi'nde devriye görevini icra eden emniyet güçleri, hareketlerinden şüphelendikleri H.G. isimli şahsın üzerinde arama yaparak; 2 adet kapsül şeklinde kırmızı- beyaz renkli uyuşturucu hap olabileceği değerlendirilen madde olduğunu tespit etti. Maddeye incelenmek üzere el konulurken, şüpheli H.G. ise Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

Şüphelilerden E.T. hakkında, 'TCK 188 – Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti'nden adli işlem uygulandı. Şüphelilerden H.G. hakkında ise, 'TCK 191 - Kullanmak için Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak' gerekçesiyle tahkikata başlandı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Cumhuriyet Tekirdağ Güvenlik Uyuşturucu Operasyon 3. Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Survivor ne zaman başlayacak? 2024 SURVİVOR ALL STAR KADROSU! Survivor takımları belli oldu mu? Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak? Ocak 2024 asgari ücret ne kadar? Asgari ücrete zam ne kadar olacak? MasterChef dün akşam kim elendi? 10 Aralık MasterChef'e kim veda etti? Resmi Gazete Atama Kararları! Bugünün (11 Aralık) kararları neler? 2724 sayılı Resmi Gazete yeni düzenleme! Telefon ne zaman icat edildi? Telefon mu telgraf mı önce icat edildi? Telefon icat tarihi nedir? 11 Aralık 2023 Resmi Gazete atama kararları! Resmi Gazete bugünün kararları neler? NACİ GÖRÜR İSTANBUL DEPREMİ AÇIKLAMASI NEDİR? İstanbul'un en tehlikeli semtleri, ilçeleri neresi? Naci Görür istanbul depremi için ne dedi? BARAJ DOLULUK ORANLARI 10 ARALIK: İstanbul (İSKİ) baraj doluluk oranları yüzde kaç, İstanbul'un kaç günlük suyu kaldı? İBB İyi Parti Grup Başkan Vekili İBRAHİM ÖZKAN KİMDİR, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Halk TV konuğu İbrahim Özkan biyografisi! YARGI YEKTA DİZİDEN AYRILIYOR MU? Yargı dizisindeki Yekta (Uğur Polat) öldü mü, diziden neden ayrılıyor? Onur Şan kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, evli mi, Urfalı mı, nasıl ünlü oldu? Onur Şan hayat hikayesi ve biyografisi! BUGÜN (11 ARALIK) İSTANBUL'da hava durumu nasıl olacak, yağmur var mı? İSTANBUL 11 ARALIK 5 günlük hava durumu! Bu hafta sonu hava nasıl? 11 ARALIK (YARIN) HAVA DURUMU | İstanbul, İzmir, Ankara, Adana, Antalya, Hatay haftalık, 5 günlük hava durumu! Yarın hava durumu ne, kaç derece? SURVİVOR 2024 YARIŞMACILARI KİMLER? Survivor 2024 kadrosunda kimler var, oyuncuları belli oldu mu, Turabi var mı? Asgari Ücrette zam pazarlığı başlıyor! Asgari Ücret 2024 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, ne kadar oldu, yüzde kaç arttı?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title