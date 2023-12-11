Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Şüpheli Gözaltına Alındı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde emniyet güçleri tarafından yapılan operasyonlarda, uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde uyuşturucu ve uyarıcı maddelere karşı sıkı takibini sürdüren emniyet güçleri, aynı gün iki operasyon yaptı.

Olay, Kazımdirik-Turan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bahse konu adres ve E.T. isimli şahsın üzerinde yapılan aramalarda, 80 adet kırmızı-beyaz renkli, sentetik kapsül hap ele geçirildi ve incelenmek üzere muhafaza altına alındı. Şüpheli ise Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

Aynı gün Kazımdirik-Turan Mahallesi'nde devriye görevini icra eden emniyet güçleri, hareketlerinden şüphelendikleri H.G. isimli şahsın üzerinde arama yaparak; 2 adet kapsül şeklinde kırmızı- beyaz renkli uyuşturucu hap olabileceği değerlendirilen madde olduğunu tespit etti. Maddeye incelenmek üzere el konulurken, şüpheli H.G. ise Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

Şüphelilerden E.T. hakkında, 'TCK 188 – Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti'nden adli işlem uygulandı. Şüphelilerden H.G. hakkında ise, 'TCK 191 - Kullanmak için Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak' gerekçesiyle tahkikata başlandı. - TEKİRDAĞ