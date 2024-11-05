Üye Girişi
Haberler

Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Kişi Tutuklandı

Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Kişi Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorlu'da yapılan narkotik operasyonunda, 1.895 kilogram sentetik kannabinoid, silahlar ve uyuşturucu ticaretinden elde edilen nakit paralar ele geçirildi. İki kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Hıdırağa Mahallesi'nde narkotik ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda, uyuşturucu ve silah ele geçirilirken, iki kişi tutuklandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çorlu ilçesi Hıdırağa Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenledi. Yapılan aramada, 1 kilogram 895 gram sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi, 1 hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca, 33 adet tabanca fişeği ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 490 TL nakit para ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan A.A. ve O.E. isimli şahıslar, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edildi. Mahkemece tutuklanan şahıslar cezaevine teslim edildi. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde tacirleriyle mücadelesinin kararlılıkla sürdüğünü belirtti. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Devlet Bahçeli, Öcalan çağrısını yineledi: Sözümün arkasındayım

Devlet Bahçeli, Öcalan çağrısını yineledi

 Bahçeli'den yeni kayyum sinyali: Terör örgütünün türediği neresi varsa orası meşru hedeftir

Yeni kayyum sinyali mi verdi? Sarf ettiği cümle toplantıya damga vurdu

 ABD'de yeni başkan kim olacak? Seçime saatler kala kritik sonuçlar geldi

Trump mı Harrıs mi? Seçime saatler kala kritik sonuçlar geldi
Ankaralı Turgut entübe edildi

Ankaralı Turgut'tan üzücü haber
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TRUMP MI ÖNDE? ABD seçim sonuçları son durum ne? ABD seçimleri canlı takip et! Aile hekimliği (sağlık ocağı) ne zaman açılacak? 5-6-7 Kasım sağlık ocakları çalışmıyor mu? AZ Alkmaar- Fenerbahçe maçı ne zaman? AZ Alkmaar- Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Ankaralı Turgut entübe mi edildi? Ankaralı Turgut'un hastalığı nedir? ABD SEÇİMLERİ: ABD Başkanlık seçiminde kimin kazandığı ne zaman belli olacak? ABD YENİ BAŞKANI KİM OLDU? Harris mi Trump mı önde, 2024 ABD seçim sonuçları! EMEKLİ ZAMMI! SSK, BAĞ-KUR (4A, 4B, 4C) emekli maaş zam oranı yüzde kaç olacak? Emekli maaşı zam tahminleri Azra Akın ne zaman dünya güzeli oldu? BİM 5 KASIM AKTÜEL KATALOĞU: Bim'de hangi aktüel ürünler var? 5 Kasım Salı günü Bim'e hangi ürünler gelecek? HAC KESİN KAYIT AÇILDI! Hac kesin kayıt işlemi nasıl yapılır? (E- DEVLET HAC KAYIT İŞLEMİ)
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.