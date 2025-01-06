Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: Ele Geçirilen Madde ve Paralar

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Çorlu ilçesinde düzenlediği iki ayrı operasyonda uyuşturucu madde ve suçtan elde edildiği değerlendirilen paralar ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 3 Ocak 2025 günü Çorlu ilçesi Şeyhsinan Mahallesi'nde N.Y.'nin işyerinde yapılan aramada, 70.18 gram kubar esrar, 7.71 gram kenevir tohumu, bir adet esrar öğütme aparatı, suçtan elde edildiği tahmin edilen 3 bin 400 TL ve bir adet cep telefonu ele geçirildi.

Aynı gün Çorlu Türkgücü Mahallesi'nde bir takside yolcu olarak bulunan E.K.'nin üzerinin aranması sonucu 445 gram metamfetamin bulundu.

Her iki olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ