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Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: Çok Sayıda Şüpheli Gözaltında

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Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı'nın düzenlediği operasyonlarda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonlarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında, Çerkezköy Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde S.Ö.'nün adresine düzenlenen operasyonda 21 gram bonzai, bir bıçak, bir cep telefonu, bir hassas terazi ve 81 adet kilitli şeffaf poşet ele geçirildi.

Ayrıca, Çerkezköy Kızılpınar Mahallesi'nde S.S.'nin üst aramasında 5 gram bonzai, Süleymanpaşa Namık Kemal Mahallesi'nde B.K., R.Y. ve E.T.'nin üst aramalarında ise 11 gram esrar bulundu.

Tekirdağ genelinde sürdürülen çalışmalarda, H.K., C.G. ve S.K.'nın üst aramalarında 3 adet sentetik hap ile 5,13 gram bonzai ele geçirilirken, S.A.'nın aracında yapılan aramada 1 adet içime hazır esrar, 10 gram esrar, 2 adet extacy ve 10 adet sentetik hap ele geçirildi.

Olaylarla ilgili gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli tahkikat başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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