Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: Çok Sayıda Madde ve Yasa Dışı Eşya Ele Geçirildi
Tekirdağ'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda, şahısların üst ve ev aramalarında uyuşturucu madde ve yasa dışı eşyalar ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda çeşitli mahallelerde birçok kişiye ait uyuşturucu maddeler ve silahlar bulundu.
Tekirdağ'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 5-6 Eylül 2024 tarihlerinde çeşitli operasyonlar düzenledi. Şahısların üst ve ev aramalarında çok sayıda uyuşturucu madde ve yasa dışı eşyalar ele geçirildi.
Çorlu Şeyhsinan Mahallesi'nde 5 Eylül günü Ş.A. isimli şahsın evinde yapılan aramada; 3 gram eroin, 7 gram bonzai, 1 hassas terazi ve 1 payp bulundu. Ergene Velimeşe Mahallesi'nde ise M.Ö. ve M.T. adlı şahısların üst aramasında 1 gram marihuana, 7 gram eroin, 6 gram metamfetamin, 1 payp ve 1 pala ele geçirildi.
Çorlu Türkgücü Mahallesi'nde S.T. isimli kişinin üzerinde 1 tabanca, 1 şarjör ve 11 fişek bulundu. Çerkezköy Namık Kemal Mahallesi'nde Ö.Ç. isimli şahsın üzerinde ise 1 kurusıkı tabanca, 1 şarjör ve 2 fişek ele geçirildi.
Süleymanpaşa Ortacami Mahallesi'nde İ.K. isimli şahsın evinde yapılan aramada 3 bin 357 adet sentetik hap bulundu. Hayrabolu Göleti mevkisinde S.Ö. isimli kişinin üzerinde ise 5,21 gram metamfetamin ve 1 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. - TEKİRDAĞ