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Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: Çok Sayıda Madde Ele Geçirildi

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Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, farklı ilçelerde uyuşturucu madde ve kullanım aparatları ele geçirildi. Operasyonlarda toplamda 22 gram esrar, 1028 adet sentetik hap ve diğer uyuşturucu maddeler bulundu.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 30 ve 31 Ağustos 2024 tarihlerinde gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda, farklı ilçelerde çok sayıda uyuşturucu madde ve kullanım aparatı ele geçirildi.

30 Ağustos 2024 günü Şarköy Mürefte Mahallesi'nde O.B. isimli şahsın üst aramasında, 1 fişek uyuşturucu madde ve 4 gram esrar bulundu. Aynı gün, Şarköy Camikebir Mahallesi'nde gerçekleştirilen önleyici kolluk devriyesi sırasında, R.M.Ü, T.A., T.K. ve U.A. isimli şahısların üzerinde yapılan aramada 22 gram esrar ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

31 Ağustos 2024 tarihinde Hayrabolu Çene mevkiinde T.P. isimli şahsın aracında yapılan aramada, 1028 adet sentetik hap ele geçirildi. Aynı gün, Muratlı Kazım-Dirik Turan Mahallesi'nde O.K. isimli şahsın evine düzenlenen operasyonda ise, 20 adet uyuşturucu kullanma aparatı (payp), 3 adet bong isimli uyuşturucu içme aparatı, 205 gram esrar, 1 adet içime hazır esrar, 1 adet alüminyum folyo, 5 adet sentetik hap ve 20 adet extacy ele geçirildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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