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Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: Çok Sayıda Madde Ele Geçirildi

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Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından çeşitli ilçelerde düzenlenen operasyonlarda, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda toplamda 8 gram eroin, 2 adet folyo, 126 adet ekstazi hap, 2 gram esrar, 2 bin 535 TL para, 13 gram metamfetamin, 2 gram metamfetamin ve 5 gram kenevir ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından çeşitli ilçelerde düzenlenen operasyonlarda, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Çerkezköy Kızılpınar Atatürk Mahallesi'nde D.Ç. isimli şahsın üzerinde yapılan aramada, 8 gram eroin ve 2 adet folyo (kullanma aparatı) ele geçirildi.

Çorlu Türkgücü Mahallesi Beşkavaklar mevkisinde, Çorlu 4 Jandarma Trafik Tim Komutanlığı tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada, sürücü S.K. ve yolcu olarak bulunan Y.Ç. ile E.Ş.'nin üzerinde 126 adet ekstazi hap, 2 gram esrar ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 535 TL para ele geçirildi.

Ergene Velimeşe Mahallesi'nde gerçekleştirilen yol emniyet ve kontrol faaliyetinde, E.A. isimli şahsın aracında 13 gram metamfetamin ele geçirildi.

Marmaraereğlisi Cedit Ali Paşa Mahallesi'nde S.D. isimli şahsın üzerinde 2 gram metamfetamin bulundu.

Kapaklı Karaağaç Mahallesi'nde yapılan aramada, E.A., M.T., ve Y.Y. isimli şahısların üzerinde 5 gram kenevir ele geçirildi.

Çorlu Yenice Mahallesi'nde yapılan yol emniyet ve kontrol faaliyetinde, Ü.Ç. isimli şahsın üzerinde 112 adet Lyrica 300 mg sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Bu operasyonlar kapsamında şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3-sayfa 3.Sayfa Güncel Haberler

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