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Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: Çok Sayıda Madde Ele Geçirildi

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Tekirdağ'da jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda birçok farklı uyuşturucu madde ve silahlar bulundu. Şüpheliler gözaltına alındı.

Tekirdağ'da jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca Süleymanpaşa ilçesi Çiftlikönü Mahallesinde N.D. isimli şahsın evinde yapılan aramada, 103 adet sentetik ecza, 322 gram esrar, 503 gram bonzai, 218 gram skunk, 1 adet tabanca, 1 adet tabanca şarjörü, 11 adet 9 mm fişek, 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Süleymanpaşa ilçesi Kumbağ Mahallesinde ise B.Y. isimli şahsın üst aramasında 2.5 gram esrar ele geçirildi.

Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Tekirdağ Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

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