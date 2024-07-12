Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: Bonzai ve Hap Ele Geçirildi

Tekirdağ'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bonzai ve hap ele geçirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretine yönelik çalışmalar sürüyor. Yapılan çalışmalarda durdurulan şüpheli bir aracın içerisinde bulunan S.C.D., A.Y.Ö B.E isimli şahıslar üzerlerinde, araçta ve çevresinde yapılan aramalarda bulunan poşet içerisinde, 489 adet extacy hap, 1 kilo 79 gram bonzai ele geçirildi.

Konu ile ilgili olarak gözaltına alınan S.C.D. ve A.Y.Ö isimli şahıslar adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, B.E. isimli şahıs uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - TEKİRDAĞ