Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 9 Şüpheli Gözaltına Alındı

Tekirdağ'da jandarma ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan aramada 9 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, Şarköy ilçesi Mürefte Mahallesi'nde F.B. ve M.B.'ye ait 4 ayrı ikamette yapılan aramada; 2 bin 870 gram bonzai, 375 mililitre sıvı amfetamin, 35 gram katı amfetamin, 2 adet tarihi eser silah, 3 adet kama ve 2 adet cep telefonu ele geçirildi.

Çerkezköy ilçesi Kızılpınar Atatürk Mahallesi'nde S.D.'nin üst aramasında 12 gram bonzai, Kızılpınar Atatürk Mahallesi'nde A.İ.'nin üst aramasında 30 gram bonzai, C.A., N.Ö. ve Ş.G.'nin üst aramasında 25 gram bonzai ele geçirildi.

Çorlu ilçesinde de Ş.K. ve B.K.'nin üst aramasında; 6 adet sentetik hap, 6 gram metamfetamim, 4 gram bonzai ve 1 adet payp ele geçirildi. - TEKİRDAĞ