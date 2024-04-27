Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

Polis elini hangi çekmeceye attıysa ya mermi yada hap çıktı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda uyuşturucu hap ve silah ele geçirilirken olayda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Süleymanpaşa ilçesine bağlı Aydoğdu Mahallesi ve Zafer mahallesinde 3 ayrı ikamette operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda adreslerde adeta uyuşturucu hap ve mermi fışkırdı.

Toplamda 684 adet sentetik ecza hap, maddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 42 adet dolu fişek, suçtan elde edildiği değerlendirilen 9 bin 270 TL nakit para ele geçirildi.

Konu ile ilgili gözaltına alınan N.G, H.G, N.G, V.T, G.T, E.G, N.K. isimli şahıslara Uyuşturucu ve madde ticareti yapma suçundan yasal işlem başlatıldı.

Yakalanan N.G ve G.K isimli şahıslara 6136 SKM suçundan işlem yapıldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi.