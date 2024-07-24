Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 8 Şüpheli Gözaltına Alındı

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonlarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Çerkezköy Kızılpınar Mahallesi'nde C.K. isimli şahsın üst aramasında 2 gram metamfetamin ve 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı (payp) bulundu. Çerkezköy Atatürk Mahallesi'nde yapılan üst aramalarında O.O., S.D., O.T. ve M.C.N. isimli şahısların üzerinde toplam 12 gram bonzai ele geçirildi.

Ayrıca, Şarköy Hoşköy Mahallesi'nde M.G. ve G.O. isimli şahısların üst aramasında 4 gram metamfetamin bulundu.

Çorlu Türkgücü Mahallesi'nde M.A. isimli şahsın üst aramasında 2 gram esrar ele geçirildi.

Toplamda 8 şüpheli ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. - TEKİRDAĞ