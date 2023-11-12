Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 8 Şüpheli Gözaltına Alındı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda 5 ayrı evde uyuşturucu maddeler ele geçirildi ve 8 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, uyuşturucu haplar, esrar, metamfetamin, cep telefonları, av tüfeği ve para da ele geçirildi.

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, jandarmanın ilçe merkezindeki 5 ayrı eve eş zamanlı düzenlediği operasyonda uyuşturucu maddeler ele geçirildi, 8 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Malkara İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu maddelerin bulunduğunu belirlediği Hacıevrat Mahallesi'nde 5 ayrı eve operasyon düzenledi. Narkotik köpeklerin de kullanıldığı aramalarda, 187 uyuşturucu hap, 17 gram esrar, satışa hazır 2.43 gram metamfetamin, 7 cep telefonu, 12 uyuşturucu madde kullanım aparatı, 2 av tüfeği, 2 dedektör, 11 av tüfeği fişeği, 1 tabanca fişeği, 3 USB bellek ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 27 bin 235 lira para ele geçirildi. Gözaltına alınan M.B., Ö.B., B.G., A.İ., G.P., S.P., R.İ ve C.K.A. ile ilgili soruşturma sürüyor.