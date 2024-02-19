Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Şüpheli Yakalandı

Tekirdağ'da jandarma ekiplerince uyuşturucuya yönelik çalışmalarda 7 şüpheli yakalandı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca Süleymanpaşa ilçesi Çiftlikönü Mahallesinde bir evde bulunan E.P., S.B., ve Ş.G. isimli şahısların yapılan aramasında, 1041 adet sentetik ecza, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet tabanca şarjörü, 5 gram esrar, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Muratlı Balabanlı Mahallesinde de Z.P. isimli şahsın yapılan üst aramasında, 12 adet ekstazi hap, 2 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Çorlu Seymen Mahallesi'nde B.K. isimli şahsın aracında yapılan aramada, 33 gram eroin, 1 gram metamfetamin, 4 adet sentetik hap, 2 adet extacy, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet ruhsatsız tabanca, 43 adet 9 mm tabanca mermisi, 1 adet av bıçağı, 1 adet cep telefonu ele geçirildi.

Çerkezköy Veliköy Mahallesinde C.B. ve F.D. isimli şahsın üzerinde 3 gram esrar, 4 adet sentetik hap ele geçirildi.

Olayda 7 şüpheli gözaltına alınarak haklarında işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ