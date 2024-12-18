Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Gözaltı

Tekirdağ'da uyuşturucuya yönelik yürütülen çalışmalarda 7 şüpheli gözaltına aldı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde uyuşturucuya yönelik çalışma yapıldı. Yapılan aramalarda şüphelilerin ikametlerinde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyet güçleri, çalışmalarda toplamda 7 şüpheliyi gözaltına aldı. - TEKİRDAĞ