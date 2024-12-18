Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Gözaltı
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan aramalarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Tekirdağ'da uyuşturucuya yönelik yürütülen çalışmalarda 7 şüpheli gözaltına aldı.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde uyuşturucuya yönelik çalışma yapıldı. Yapılan aramalarda şüphelilerin ikametlerinde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Emniyet güçleri, çalışmalarda toplamda 7 şüpheliyi gözaltına aldı. - TEKİRDAĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa