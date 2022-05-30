Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı - Haberler

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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

Tekirdağ'ın 2 ilçesinde uyuşturucuya yönelik yapılan çalışmalarda 7 şüpheli yakalandı.

Tekirdağ'ın 2 ilçesinde uyuşturucuya yönelik yapılan çalışmalarda 7 şüpheli yakalandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Polisleri kent genelinde uyuşturucuya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Çerkezköy ve Süleymanpaşa ilçelerinde yapılan çalışmalarda toplamda 155 gram metamfetamin ele geçirilirken, konuyla ilgili 7 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerle ilgili işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Narkotik Tekirdağ 3. Sayfa Haberler

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