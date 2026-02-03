Haberler

Tekirdağ'da uyuşturucu satıcılarına darbe

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde yapılan bir operasyonda durdurulan araçta 60 paket satışa hazır marihuana ve 13 bin 700 TL nakit para ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi tutuklandı.

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde durdurulan bir araçta 60 paket satışa hazır marihuana ile 13 bin 700 TL ele geçirilirken, olayla ilgili 2 şüpheli tutuklandı.

Saray İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yürütülen çalışmalar sonucunda önemli bir operasyona imza atıldı. Alınan bilgilere göre, Pazarcık Mahallesi Midye Caddesi üzerinde durdurulan bir araçta yapılan aramada, satışa hazır 60 paket marihuana, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 13 bin 700 TL nakit para ele geçirildi.

Olayla ilgili araç sürücüsü Y.D. ile yolcu konumundaki E.A., Türk Ceza Kanunu'nun 188. maddesi (Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti) suçundan gözaltına alındı. Şüpheli şahıslar çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - TEKİRDAĞ

