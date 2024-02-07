Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Şüpheli Yakalandı
Tekirdağ'ın Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde polisin uyuşturucu ile mücadelesinde 6 şüpheli yakalandı. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan uygulamalarda uyuşturucu ele geçirildi ve şüpheliler hakkında işlem başlatıldı.
Tekirdağ'ın Çorlu ve Çerkezköy ilçesinde polisin uyuşturucu ile mücadelesinde 6 şüpheli yakalandı.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Çerkezköy ve Çorlu ilçelerinde belirlenen bazı adreslerde ve sokak aralarındaki uygulamalarda üst araması yapıldı. Aramalarda uyuşturucu ele geçirilirken 6 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerle ilgili işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ