Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Şüpheli Tutuklandı

Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 933,82 gram uyuşturucu madde ve 2 bin 882 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, 6 şüpheli tutuklandı.

Tekirdağ'da polis ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 6 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik il genelinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda ekiplerin 18-25 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirdiği operasyonlarda 933,82 gram çeşitli uyuşturucu madde, 2 bin 882 adet uyuşturucu hap ve 63 bin 550 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 6'sı uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - TEKİRDAĞ

