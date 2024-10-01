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Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Kişi Tutuklandı

Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Kişi Tutuklandı
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Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, düzenlediği operasyonda 6 kişiyi tutuklayarak cezaevine gönderdi. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ve nakit paraya el konuldu.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Tekirdağ'da uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi. Özel harekat polisi ve dron destekli operasyonda; 906 adet sentetik ecza, 53,53 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 2,72 gram esrar, 2,50 gram kokain ve 0,83 gram eroin ele geçirildi. Ayrıca, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 25 bin 535 TL'ye el konuldu.

Operasyonda gözaltına alınan S.A., Ü.K., A.Y.G., T.K., T.C.K. ve H.K. isimli şüpheliler, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Operasyon kapsamında, uyuşturucu madde kullanmak suçundan 31 kişi hakkında da yasal işlem başlatıldı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımına karşı mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğini belirtti. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Uyuşturucu Operasyon Güvenlik 3-sayfa Sağlık Hukuk

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