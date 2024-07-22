Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Yakalandı
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda toplamda 5 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda esrar, bonzai ve metamfetamin gibi uyuşturucu maddeler ile uyuşturucu içme aparatları ele geçirildi.
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu ile mücadelede 5 şüpheli yakalandı.
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Süleymanpaşa Zafer Mahallesi'nde Ğ.Ö. isimli şahsın evinde yapılan aramada 6 gram esrar, 1 adet uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi.
Kapaklı Karaağaç mahallesinde O.D., ve S.U. isimli şahısların üzerinde 5,7 gram bonzai ele geçirildi.
Çorlu Önerler Mahallesi Gölbaşı mevkiinde M.Ç. ve S.V. isimli şahısların içinde bulunduğu araçta yapılan aramada, 67 gram metamfetamin, 2 adet cep telefonu, 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.
Toplamda 5 şüpheli ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. - TEKİRDAĞ