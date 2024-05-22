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Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Yakalandı

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Tekirdağ'da jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 5 şüpheli uyuşturucu madde bulundurmaktan yakalandı. Operasyonlar sonucunda toplamda 2 gram eroin, 30 gram esrar, 5 gram kenevir tohumu, 15 gram marijuana, 5 gram metamfetamin ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi.

Tekirdağ'da jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda 5 şüpheli uyuşturucudan yakalandı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca Malkara Gözsüz Mahallesi'nde O.Ç. isimli şahsın yapılan kaba üst aramasında 2 gram eroin ele geçirildi.

Çorlu Reşadiye ve Alipaşa Mahallesi'nde O.V. ve B.E. isimli şahısların evlerinde yapılan aramada; 30 gram esrar, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet uyuşturucu öğütücü aparatı, 1 adet yarım içilmiş vaziyette sigara kağıdına sarılı esrar, 5 gram kenevir tohumu, 2 adet uyuşturucu içmek için kullanılan kağıt ele geçirildi.

Ergene Velimeşe Mahallesi'nde B.G. isimli şahsın üzerinde yapılan üst aramasında; 11 fişek halinde yaklaşık 15 gram marijuana olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şarköy Kızılcaterzi Mahallesi'nde U.K. isimli şahsın adresinde yapılan aramada; 3 adet metamfetamin aparatı, 5 gram metamfetamin, 1 adet 35 santim uzunluğunda kama ele geçirildi.

Olayda 5 şüpheli ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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