Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Kişi Gözaltına Alındı

Tekirdağ'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda Marmaraereğlisi, Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda toplamda 364 adet hap, 10 gram bonzai, 16 gram eroin ve 1 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonlarda 5 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ'da jandarma ekiplerinin çalışmasında 5 kişi uyuşturucudan gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde Marmaraereğlisi'nde durdurulan bir araç içerisinde yapılan aramada 364 adet hap ele geçirilirken, olaya ilişkin şüpheli İ.T. isimli şahıs yakalandı.

Çerkezköy ilçesinde 2 şahsa yapılan üst aramasında 10 gram bonzai ele geçirildi. Olayda şüpheli T.D. ve U.T. isimli şahıslar gözaltına alındı.

Kapaklı ilçesinde 2 şahsa yapılan üst aramasında; 16 gram eroin ve 1 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayda şüpheli U.K. ve N.E. gözaltına alındı. - TEKİRDAĞ