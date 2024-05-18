Üye Girişi
Haberler

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı. Operasyonda bonzai ve metamfetamin maddeleri ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Polis nereye baksa uyuşturucu çıktı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da polis ekiplerince uyuşturucuya yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu ile mücadele son sürat sürüyor. Ekiplerce yapılan çalışmalar kapsamında iki ayrı operasyonda bir araç ve bir ikamette arama yapıldı. Yapılan aramalarda, 3 poşet halinde 135 gram bonzai maddesi, 108 gram metamfetamin maddesi, 44 fişek halinde 55 gram bonzai maddesi, 1 adet fişeklemede kullanılan makas, toplamda 3 bin 475 TL uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para, bonzai maddesi üretiminde kullanılan 0.5 litre sıvı kimyasal madde ele geçirildi.

Operasyonda A.K, E.Ö, C.Ç, M.B ve Ö.D. isimli şahıslar uyuşturucu madde ticareti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uyuşturucu Ticareti Tekirdağ 3.Sayfa Güncel Haberler

MHP lideri Bahçeli, Özgür Özel'i öve öve bitiremedi: CHP'ye yeni bir renk kattı

MHP lideri Bahçeli, Özgür Özel'i öve öve bitiremedi: CHP'ye yeni bir renk kattı

 CHP lideri Özel, Erdoğan'a seslendi: Madem atamayacaktın, bu 1 milyon günahsızı niye okuttun?

CHP lideri Özel, Erdoğan'a seslendi: Madem atamayacaktın, bu 1 milyon günahsızı niye okuttun?

 Amasya'da büyükbaş hayvana balta ve bıçakla eziyet eden 5 kişi tutuklandı

Amasya'da büyükbaş hayvana balta ve bıçakla eziyet eden 5 kişi tutuklandı

 İstanbul'da polislere ateş açan magandalardan birisi öldü, diğeri hastanede

İstanbul'da polislere ateş açan magandalardan birisi öldü, diğeri hastanede
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title