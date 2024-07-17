Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Yakalandı
Tekirdağ'da jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda uyuşturucu madde ele geçirilerek 4 şüpheli gözaltına alındı. Süleymanpaşa ilçesinde H.A. ve S.Ç. isimli şahısların üzerinde 6 gram esrar, Çorlu'da D.Ç. isimli şahsın üst aramasında 3 adet sentetik hap, Kapaklı ilçesinde H.A. isimli şahsın üst aramasında ise 30 gram bonzai ele geçirildi.
Tekirdağ'da jandarma ekiplerince uyuşturucu ile mücadelede bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilerek 4 şüpheli yakalandı.
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca Süleymanpaşa ilçesi Kumbağ Mahallesinde H.A. ve S.Ç. isimli şahısların üzerinde 6 gram esrar ele geçirildi.
Çorlu'da D.Ç. isimli şahsın yapılan üst aramasında 3 adet sentetik hap ele geçirildi.
Kapaklı ilçesi Pınarca Mahallesi'nde de H.A. isimli şahsın üst aramasında 30 gram bonzai ele geçirildi.
Toplamda 4 şüpheli ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. - TEKİRDAĞ