Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Yakalandı

Tekirdağ'da jandarma ekiplerince uyuşturucu ile mücadelede bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilerek 4 şüpheli yakalandı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca Süleymanpaşa ilçesi Kumbağ Mahallesinde H.A. ve S.Ç. isimli şahısların üzerinde 6 gram esrar ele geçirildi.

Çorlu'da D.Ç. isimli şahsın yapılan üst aramasında 3 adet sentetik hap ele geçirildi.

Kapaklı ilçesi Pınarca Mahallesi'nde de H.A. isimli şahsın üst aramasında 30 gram bonzai ele geçirildi.

Toplamda 4 şüpheli ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. - TEKİRDAĞ