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Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Yakalandı

6 Aralık 2023 16:14 Son Güncelleme: 16:16 Abone Ol

Tekirdağ'da jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 4 şüpheli uyuşturucudan yakalandı. Yapılan aramalarda bonzai ve metamfetamin ele geçirildi.