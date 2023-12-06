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Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Yakalandı

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Tekirdağ'da jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 4 şüpheli uyuşturucudan yakalandı. Yapılan aramalarda bonzai ve metamfetamin ele geçirildi.

Tekirdağ'da jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda 4 şüpheli uyuşturucudan yakalandı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca, Kapaklı ilçesinde B.Ç. isimli şahsın evinde yapılan aramada; 53 gram bonzai, 26 adet şeffaf kilitli poşet, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Aynı ilçede E.Y. isimli şahsın üzerinde yapılan aramada 18 gram bonzai bulundu. Olayda şahıslar gözaltına alındı.

Jandarma, çalışmalarının devamında S.K. ve G.İ. isimli şüphelilerin üzerlerinde ve kullandıkları araçta yaptığı aramada 17 gram metamfetamin ele geçirdi. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Tekirdağ Güvenlik Uyuşturucu Operasyon 3. Sayfa Güncel Haberler

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