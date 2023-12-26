Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Kişi Yakalandı
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Süleymanpaşa ve Çerkezköy'de yapılan çalışmalarda uyuşturucudan 4 kişi yakalandı. Süleymanpaşa'da bir araçta yapılan kontrolde 3 gram esrar, Çerkezköy'de ise 16 gram eroin ele geçirildi.
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Süleymanpaşa ve Çerkezköy'de yapılan çalışmalarda uyuşturucudan 4 kişi yakalandı.
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca Süleymanpaşa Topağaç Mahallesinde bir araçta yapılan kontrolde M.B. ve O.B.O. isimli şahısların aracında kağıda sarılı vaziyette 3 gram esrar maddesi ele geçirildi.
Çerkezköy Veliköy Mahallesinde icra edilen faaliyette D.Y., İ.K. ve M.D.Y. isimli şahısların üzerinde yapılan aramada toplam 16 gram eroin ele geçirildi. 2 şüpheli ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındı.
Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındı. - TEKİRDAĞ