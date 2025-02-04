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Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Kilogram Esrar Ele Geçirildi

Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Kilogram Esrar Ele Geçirildi
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Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, Çorlu'da düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 4.1 kilogram esrar ve uyuşturucu üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirdi. 1 kişi tutuklandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Çorlu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kilogram 100 gram esrar ile uyuşturucu üretiminde kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirilirken, 1 kişi tutuklandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çorlu ilçesinde bir ev ve bir depoya düzenlediği operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu madde tespit etti. Aramalarda 4 kilogram 100 gram esrar, 1 hassas terazi, 2 esrar öğütme aparatı, 1 ruhsatsız tüfek, 7 tüfek kartuşu ile uyuşturucu üretiminde kullanılan fan, çadır, havalandırma sistemi, karbon filtresi ve vantilatör ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan M.S.Ç., işlemlerinin ardından "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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