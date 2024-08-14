Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 32 Gram Skunk Ele Geçirildi

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bir adreste yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.

Tekirdağ'da jandarma ekiplerince Ergene ilçesi Velimeşe Mahallesi'nde G.E. isimli şahsın evinde yapılan arama sonucunda ise 32 gram skunk ve 10 gram skunk tohumu ele geçirildi. Şüpheli, ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. - TEKİRDAĞ