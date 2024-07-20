Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kişi Tutuklandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı.

Tekirdağ il Emniyet Müdürlüğü Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği görevlileri ve Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timlerince, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan ortak saha çalışmalarında Çorlu ilçesi Cemaliye Mahallesinde 1 işyerinde yapılan aramada, 1112 gram sentetik kannobinoid maddesi, 379 adet extacy hap, 1 adet ruhsatsız tabanca, suçtan elde edildiği değerlendirilen toplam 6 bin 520 TL para ele geçirildi.

Konu ile ilgili olarak gözaltına alınan A.T. ve Ö.Ü. isimli şahıslar adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Ş.G., U.M.U. ve H.T. isimli şahıslar uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - TEKİRDAĞ