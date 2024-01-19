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Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kişi Gözaltına Alındı

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Tekirdağ'ın 3 ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı. Operasyonlar sonucunda toplamda 4 gram esrar, 5 gram esrar maddesi, 202 adet uyuşturucu hap, metamfetamin ve cep telefonları ele geçirildi.

Tekirdağ'ın 3 ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca Marmaraereğlisi Sultanköy Mahallesi'nde A.G. isimli şahsın evinde yapılan arama sonucunda 4 gram esrar, 2 adet esrar öğütücü ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca Hayrabolu Lahana Mahallesi'nde ise İ.C. isimli şahsın yapılan üst aramasında, 5 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Malkara Hacıevhat Mahallesi'nde de E.S. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada, 202 adet uyuşturucu hap, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı içerisinde miktarı tespit edilemeyen metamfetamin, 2 adet cep telefonu ele geçirildi.

Toplamda 3 şüpheli ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Marmaraereğlisi Jandarma Tekirdağ Güvenlik Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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