Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kilogram Esrar ve Bonzai Ele Geçirildi

Tekirdağ'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 3 kilogram kubar esrar ve bonzai ele geçirildi. İki ayrı adreste gerçekleştirilen operasyonlarda uyuşturucu madde bulunduran şüpheliler yakalandı.

Tekirdağ'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, yaklaşık 3 kilogram kubar esrar ve bonzai ele geçirildi.

Çerkezköy ilçesi Gültepe Mahallesi'nde B.D. isimli şahsın, uyuşturucu madde ticareti yaptığının tespiti üzerine şüpheli şahıs jandarma ekiplerince yakalandı. Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan aramada; 10 fişek toplam 30 gram bonzai ele geçirildi. Şahıs adliyeye sevk edilecek.

Süleymanpaşa Çiftlikönü Mahallesinde ise H.G. isimli şahsın ikametinde yüklü miktarda uyuşturucu bulundurduğunun tespiti üzerine Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda, 3 kilo 20 gr kurutulmaya bırakılmış kubar esrar, 1 adet kuru sıkı tabanca ve 4 adet uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi. Şüphelinin yakalama çalışmaları devam ederken, evde bulunan C.Y., D.K. ve T.Ş. isimli şahıslar ifadeleri alınmasına müteakip serbest bırakıldı. - TEKİRDAĞ