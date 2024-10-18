Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı'nın düzenlediği operasyonlar sonucunda, uyuşturucu madde bulunduran 3 kişi gözaltına alındı. Operasyonlar Çorlu ve Kapaklı ilçelerinde gerçekleştirildi.
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, uyuşturucu madde bulunduran 3 kişi gözaltına alındı. Operasyonlar Çorlu Türkgücü, Kapaklı Karaağaç ve Kapaklı Fatih Mahallelerinde gerçekleşti.
İlk olay, 16 Ekim 2024 tarihinde Çorlu Türkgücü Mahallesi'nde E.C. isimli şahsın üzerinde yapılan aramada, 3 gram esrar ele geçirilmesiyle ortaya çıktı. Aynı gün Kapaklı Karaağaç Mahallesinde T.A. isimli şahsın üzerinde 3 gram amfetamin bulundu. Son olarak, 17 Ekim 2024 tarihinde Kapaklı Fatih Mahallesi'nde E.Z. isimli şahsın üst aramasında 4 gram esrar ele geçirildi.
Şahıslar hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun 191. maddesi gereğince, "Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurmak" suçundan işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ