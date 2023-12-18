Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda, Çorlu ilçesindeki ev ve araçlarda yapılan aramalarda 250 gram bonzai, uyuşturucu kullanma aparatı ve uyuşturucu öğütme aparatı ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alındı.

Tekirdağ'da jandarma ekiplerince 2 şüphelinin ev ve araçlarında yapılan arama uyuşturucu madde ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca, Çorlu ilçesinde E.A. ve T.P. isimli şahısların ev ve araçlarında yapılan aramalarda 250 gram bonzai, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 1 adet uyuşturucu öğütme aparatı ele geçirildi.

Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındı. - TEKİRDAĞ