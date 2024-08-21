Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ele geçilerek 2 kişi yakalandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Çorlu Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince, Hıdırağa Mahallesi'nde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Bir ikamet adresine yapılan baskında, çeşitli uyuşturucu maddeler ve suç unsurları ele geçirildi.

Operasyonda, 1 kilogram 600 gram sentetik kannabinoid maddesi, 45 gram sentetik kannabinoid üretiminde kullanılan A-M kimyasal sıvı maddesi, bir adet hassas terazi, şasi ve motor numarası kazınmış bir adet motosiklet, ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 5 bin TL para ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak bir şahıs, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bir diğer şahıs hakkında ise yasal işlemler devam etmektedir.

Uyuşturucu madde tacirleriyle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.