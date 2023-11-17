Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu

Tekirdağ'ın Kapaklı ve Hayrabolu ilçelerinde yapılan üst aramalar sonucunda 3 şüpheliden uyuşturucu madde ele geçirildi. Hayrabolu ilçesinde 9 adet fişek haline getirilmiş 5,8 gram bonzai bulunurken, Kapaklı ilçesinde ise 1 gram eroin ve 1 adet uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi.

Tekirdağ'ın Kapaklı ve Hayrabolu ilçelerinde üst araması yapılan 3 şüpheliden uyuşturucu madde ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca Hayrabolu ilçesinde iki şahsın yapılan üst aramasında, 9 adet fişek haline getirilmiş 5,8 gram bonzai ele geçirildi. Şüpheli iki şahıs ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındı.

Kapaklı ilçesinde bir şahsın yapılan üst aramasında 1 gram eroin ve 1 adet uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi. Şüpheli bir şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ