Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 111 Hap ve Marihuana Ele Geçirildi

Tekirdağ'da polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 111 adet uyuşturucu hap ve 1.05 gram marihuana ele geçirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Saray İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, uyuşturucu madde kullanan ve satan şüphelilere yönelik yapılan çalışmalarda Ayaspaşa Mahallesi'nde T.Ç. isimli şüphelinin evinde ve O.O. ile V.Y. isimli şüphelilerin yapılan üst aramasında 111 adet sentetik uyuşturucu hap ile 1.05 gram marihuana ele geçirdi. 3 şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ