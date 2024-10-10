Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 11 Gözaltı

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 5-8 Ekim 2024 tarihleri arasında Süleymanpaşa, Çerkezköy ve Çorlu ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda, uyuşturucu madde bulundurdukları tespit edilen 11 şahıs üzerinde ve 3 farklı ikamette aramalar yapıldı. Aramalarda çeşitli uyuşturucu maddeler ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Operasyonlarda, 207.8 gram sentetik kannabinoid, 13 gram eroin, 3.2 gram metamfetamin, 4 adet sentetik ecza hapı ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen 3 bin 440 TL ele geçirildi. 8 şahıs hakkında "Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Kullanmak" suçundan işlem yapılırken, 3 şahıs "Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti" suçundan gözaltına alındı. Ayrıca yakalanan şahıslardan birinin hırsızlık suçundan arandığı, diğerinin ise uyuşturucu madde ticaretinden 5 yıldır arandığı belirlendi.

Uyuşturucu madde ticareti ve kullanımına karşı yürütülen çalışmaların kararlılıkla devam edeceği vurgulandı. - TEKİRDAĞ