Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 11 Gözaltı
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu madde bulunduran 11 kişiyi gözaltına aldı. Operasyonlarda 207.8 gram sentetik kannabinoid, 13 gram eroin, 3.2 gram metamfetamin ve uyuşturucu ticaretinden elde edilen para çözüldü.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 5-8 Ekim 2024 tarihleri arasında Süleymanpaşa, Çerkezköy ve Çorlu ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda, uyuşturucu madde bulundurdukları tespit edilen 11 şahıs üzerinde ve 3 farklı ikamette aramalar yapıldı. Aramalarda çeşitli uyuşturucu maddeler ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.
Operasyonlarda, 207.8 gram sentetik kannabinoid, 13 gram eroin, 3.2 gram metamfetamin, 4 adet sentetik ecza hapı ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen 3 bin 440 TL ele geçirildi. 8 şahıs hakkında "Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Kullanmak" suçundan işlem yapılırken, 3 şahıs "Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti" suçundan gözaltına alındı. Ayrıca yakalanan şahıslardan birinin hırsızlık suçundan arandığı, diğerinin ise uyuşturucu madde ticaretinden 5 yıldır arandığı belirlendi.
Uyuşturucu madde ticareti ve kullanımına karşı yürütülen çalışmaların kararlılıkla devam edeceği vurgulandı. - TEKİRDAĞ