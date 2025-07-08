Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 10 Tutuklama

Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 10 Tutuklama
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Tekirdağ'da yapılan eş zamanlı polis operasyonlarında uyuşturucu madde, silah ve para ele geçirildi. 11 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Tekirdağ'da polis ekiplerinin Aydoğdu ve Karadeniz Mahallelerinde düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirilirken, 10 kişi tutuklandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında Aydoğdu ve Karadeniz Mahallelerinde belirlenen 8 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda piyasa değeri yaklaşık 55 bin TL olan uyuşturucu hap ve uyuşturucu madde, 46 bin 995 TL para, 1 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 17 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Yapılan operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 10'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonların aralıksız süreceğini bildirdi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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