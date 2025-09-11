Haberler

Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 10 Şüpheli Yakalandı

Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 10 Şüpheli Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu denetimlerinde 10 şüpheli yakalanmış, üzerlerinde yasaklı maddeler ile birlikte gözaltına alınmışlardır.

Tekirdağ'da polis ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde 10 şüpheli yakalanırken, üzerlerinde yapılan aramalarda bir miktar yasaklı madde ele geçirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çerkezköy, Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde uyuşturucuya yönelik denetimler gerçekleştirdi. Denetimlerde durumundan şüphelenilen 10 kişi durduruldu. Şüphelilerin üst aramalarında bir miktar yasaklı madde ele geçirilirken, yakalanan zanlılar gözaltına alındı.

Şüphelilerle ilgili işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Kilosu bin euro! Bolu'da üretilip dünya pazarına sunulacak

Kilosu bin euro! Bolu'da üretilip dünya pazarına sunulacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Resmi açıklamanın eli kulağında! Abdullah Avcı Süper Lig'e geri dönüyor

Süper Lig'e geri döndü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.