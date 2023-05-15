Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 10 şüpheli yakalandı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik yaptıkları çalışmada, Şarköy, Çorlu ve Hayrabolu ilçelerindeki bazı adreslerde operasyon düzenledi. Operasyonda 20 gram metamfetamin, 5 gram esrar, 10 uyuşturucu hap ve hassas terazi ele geçirildi. Olaya ilişkin 10 şüpheli gözaltına alındı. - TEKİRDAĞ