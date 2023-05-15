Üye Girişi
Haberi Paylaş
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

3. Sayfa Haberleri

Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 10 şüpheli yakalandı.

Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 10 şüpheli yakalandı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik yaptıkları çalışmada, Şarköy, Çorlu ve Hayrabolu ilçelerindeki bazı adreslerde operasyon düzenledi. Operasyonda 20 gram metamfetamin, 5 gram esrar, 10 uyuşturucu hap ve hassas terazi ele geçirildi. Olaya ilişkin 10 şüpheli gözaltına alındı. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ Seçim Sonuçları
Tekirdağ Yerel Seçim Sonuçları 2019
Tekirdağ Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Uyuşturucu Ticareti Tekirdağ 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title